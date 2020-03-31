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ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في ألمانيا إلى 61913 والوفيات إلى 583

10:32 ص الثلاثاء 31 مارس 2020
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في ألمانيا إلى 61913 والوفيات إلى 583

فيروس كورونا في ألمانيا

وكالات:

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا اليوم الثلاثاء إلى 61913، فيما قفز عدد الوفيات إلى 583 شخصا.

وأظهرت إحصاءات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع بواقع 4615 مقارنة باليوم السابق، فيما قفز عدد الوفيات بواقع 128 حالة.

وفي وقت سابق، حذر متحدث باسم الحكومة الألمانية من أن الفيروس ينتشر بوتيرة سريعة، لدرجة تجعل من غير الممكن تخفيف القيود على الحياة العامة في البلاد في الوقت الحالي.

وتفرض ألمانيا قيودا صارمة لاحتواء تفشي الوباء، فأغلقت المدارس والمتاجر والمطاعم والمنشآت الرياضية أبوابها، كما أوقفت شركات عديدة إنتاجها للمساعدة في إبطاء تفشي المرض.

فيروس كورونا ألمانيا معهد روبرت كوخ الألماني

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