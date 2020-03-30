إيطاليا تمدد حظر التجول حتى عيد الفصح

روما - (د ب أ)

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، مساء اليوم الاثنين، عن تمديد حظر التجول على كل سكان البلاد البالغ عددهم، 60 مليون نسمة، بسبب أزمة كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى عيد الفصح على الأقل.

يذكر أن الحظر الحالي يسري حتى يوم الجمعة المقبل، وكان قد تم تطبيقها قبل نحو ثلاثة أسابيع في العاشر من الشهر الجاري.

وسجلت إيطاليا أكثر من 101 ألف حالة إصابة وبلغ عدد الوفيات إلى أكثر من 11 ألف.