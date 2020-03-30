الدنمارك تبحث تخفيف إجراءات مكافحة بكورونا بعد منتصف أبريل المقبل

ستوكهولم - (د ب أ)

قالت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، اليوم الاثنين، إن حكومتها تدرس رفع بعض قيودها التي تهدف إلى القضاء على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بحلول منتصف أبريل المقبل، إذا استمر الدنماركيون في الالتزام بنصائح الصحة العامة وانخفض عدد الحالات المصابة بالفيروس المميت.

وأضافت فريدريكسن أن الاجراءات سترفع "تدريجيا" لكنها ستتوقف على تصرف الناس "بشكل عقلاني" ومواصلة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي.

وقالت الحكومة ووكالاتها الصحية إن الاستراتيجية الوطنية كانت فعالة، وإن الارتفاع في معدل الحالات الجديدة لم يكن ملحوظا، مما تسبب في شعور "بالتفاؤل الحذر".

وأضافت إنه "من الضروري أن يستمر الناس في إظهار موقف معقول حتى يتم الحد من انتشار الفيروس الفتاك قدر الإمكان".

وأعلنت الدنمارك أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا حتى اليوم الاثنين بلغت أكثر من 2500 حالة إصابة و 77 حالة وفاة.