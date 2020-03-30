أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

الإمارات:استمرار التعليم عن بعد حتى نهاية العام الدارسي

06:03 م الإثنين 30 مارس 2020
الإمارات:استمرار التعليم عن بعد حتى نهاية العام الدارسي

وزارة التربية والتعليم في الإمارات

أبوظبي - (د ب ا)

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالإمارات، عن تمديد منظومة التعليم عن بعد، حتى نهاية العام الدراسي.

وقالت المتحدث الرسمي عن وزارة التربية والتعليم، الدكتورة آمنة الضحاك، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن منظومة التعليم عن بعد سوف تستمر حتى نهاية العام الدراسي، تماشياً مع الأوضاع الوقائية الحالية من فيروس كورونا المستجد.

واضافت: يأتي القرار استمرارا للإجراءات الاحترازية وحماية لصحة الطلبة، كما سيتم تحديث نظم الاختبارات والتقييم لجميع الأنظمة التعليمية بالدولة.

تأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة اجراءات اتخذتها الإمارات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وسجلت الامارات حتى أمس الاحد 570حالة اصابة وحالة وفاة وشفاء 58.

وزارة التربية والتعليم بالإمارات أبوظبي الإمارات آمنة الضحاك

الخبر التالى:

بريطانيا.. ارتفاع الوفيات بسبب كورونا إلى أكثر من ١٤٠٠

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 609

    عدد المصابين

  • 132

    عدد المتعافين

  • 40

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 737929

    عدد المصابين

  • 151176

    عدد المتعافين

  • 35018

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة العالمية تجيب: هل يتكرر سيناريو إيطاليا في مصر بشأن كورونا؟