الإمارات:استمرار التعليم عن بعد حتى نهاية العام الدارسي

أبوظبي - (د ب ا)

أعلنت وزارة التربية والتعليم بالإمارات، عن تمديد منظومة التعليم عن بعد، حتى نهاية العام الدراسي.

وقالت المتحدث الرسمي عن وزارة التربية والتعليم، الدكتورة آمنة الضحاك، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن منظومة التعليم عن بعد سوف تستمر حتى نهاية العام الدراسي، تماشياً مع الأوضاع الوقائية الحالية من فيروس كورونا المستجد.

واضافت: يأتي القرار استمرارا للإجراءات الاحترازية وحماية لصحة الطلبة، كما سيتم تحديث نظم الاختبارات والتقييم لجميع الأنظمة التعليمية بالدولة.

تأتي هذه الخطوة في إطار سلسلة اجراءات اتخذتها الإمارات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وسجلت الامارات حتى أمس الاحد 570حالة اصابة وحالة وفاة وشفاء 58.