انفجارات عنيفة تهز صنعاء اثر غارات جوية للتحالف العربي

صنعاء- (د ب أ):

هز دوي انفجارات عنيفة العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الإثنين، اثر غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية(د. ب. أ)، إن مقاتلات التحالف شنت ثلاث غارات جوية على جبل النهدين المطل على دار الرئاسة جنوب صنعاء.

وبحسب السكان، استهدفت أربع غارات اخرى الكلية الحربية، شمال صنعاء، دون التأكد من وقوع اي خسائر مادية او بشرية.

وحتى اللحظة لا تزال مقاتلات التحالف تحلق في أجواء صنعاء بشكل مكثف.

ونفذت هذه الغارات بعد يوم من إعلان الحوثيين استهداف مواقع متفرقة في العاصمة السعودية الرياض ومدينتي جيزان وعسير، جنوب المملكة، بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة.

وأعلن الدفاع المدني السعودي في الرياض إصابة مدنيين اثنين جراء تناثر شظايا الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون على مدينة الرياض.