النمسا تلزم المواطنين بارتداء كمامة أثناء التسوق

فيينا- (د ب أ):

أعلن المستشار النمساوي زباستيان كورتس اليوم الاثنين في فيينا أنه سيتعين على المواطنين في المستقبل ارتداء كمامة أثناء التسوق لمكافحة جائحة كورونا المستجد.

وذكر زباستيان أنه بمجرد تسلم سلاسل بيع بالتجزئة للأقنعة، سيُجرى تسليم كل متسوق مستلزمات واقية عند دخول المتاجر.

وقال المستشار النمساوي خلال مؤتمر صحفي إن ارتداء الأقنعة على المدى المتوسط سيكون إلزاميا في المواقف التي يكون فيها الناس في حالة تخالط، وأضاف: "هذا ليس جزءا من ثقافتنا، وسيكون بمثابة تعديل كبير بالنسبة (لسلوكياتنا)، لكن من الضروري أن نتخذ هذه الخطوة للعمل على الحد من انتقال العدوى".

وتعزز هذه الخطوة دور النمسا كواحدة من الدول الأوروبية التي اتخذت مبكرا الإجراءات الأكثر صرامة لمكافحة الجائحة.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في النمسا إلى أكثر من 9 آلاف حالة حتى اليوم الاثنين، بينما تجاوز عدد الوفيات جراء الفيروس المئة.