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بكين: لا خسائر بشرية في حريق غابات جنوب غربي الصين

08:23 ص الإثنين 30 مارس 2020
بكين: لا خسائر بشرية في حريق غابات جنوب غربي الصين

حريق غابات جنوب غربي الصين

بكين - (أ ش أ):

أعلنت سلطات مقاطعة "يونان" جنوب غربي الصين عدم تسجيل أي خسائر بشرية حتى الآن جراء حريق غابات ضخم في المقاطعة.

وذكرت سلطات المقاطعة –في بيان اليوم الاثنين- أنه تم إرسال نحو ألف شخص و6 سيارات إطفاء وطائرتي هليكوبتر لإخماد الحريق الذي بدأ بعد ظهر أمس في محافظة "نانجيان" بولاية "دالي" ذاتية الحكم لقومية "باي".

وفتحت السلطات تحقيقا للوقوف على كافة أسباب وملابسات الحريق.

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