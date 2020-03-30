بكين: لا خسائر بشرية في حريق غابات جنوب غربي الصين
بكين - (أ ش أ):
أعلنت سلطات مقاطعة "يونان" جنوب غربي الصين عدم تسجيل أي خسائر بشرية حتى الآن جراء حريق غابات ضخم في المقاطعة.
وذكرت سلطات المقاطعة –في بيان اليوم الاثنين- أنه تم إرسال نحو ألف شخص و6 سيارات إطفاء وطائرتي هليكوبتر لإخماد الحريق الذي بدأ بعد ظهر أمس في محافظة "نانجيان" بولاية "دالي" ذاتية الحكم لقومية "باي".
وفتحت السلطات تحقيقا للوقوف على كافة أسباب وملابسات الحريق.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:تايلاند تسجل 136 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
609
عدد المصابين
-
132
عدد المتعافين
-
40
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
708020
عدد المصابين
-
150734
عدد المتعافين
-
33529
عدد الوفيات
إعلان