فرنسا تعتزم زيادة وحدات الرعاية المركزة بمقدار ثلاثة أضعاف

باريس - (د ب أ)

أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، اليوم السبت، أن بلاده ستزيد وحدات الرعاية المركزة لديها بمقدار ثلاثة أمثال الموجود حاليا تقريبا، لتتمكن من التعامل مع وباء فيروس كورونا.

وقال فيران خلال مؤتمر صحفي برفقة رئيس الوزراء إدوار فيليب وخبراء في مجال الصحة، إنه ينبغي أن يكون لدى فرنسا نحو 14 ألفا و500 من الاسرة المتاحة ، مقارنة بخمسة آلاف قبل تفشي فيروس كورونا.

يشار إلى أن توفير وحدات للرعاية المركزة تناسب عدد المصابين المحتاجين إلى أجهزة تنفس صناعي، كانت قضية رئيسية واجهت الدول التي تتعامل مع الوباء، الذي ظهر في الصين أولا لكنه يتفشى حاليا أوروبا.