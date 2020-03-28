أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

سلطات بنجلاديش تعتقل 5 أشخاص شككوا في وجود كورونا

11:00 م السبت 28 مارس 2020
سلطات بنجلاديش تعتقل 5 أشخاص شككوا في وجود كورونا

فيروس كورونا

دكا - (د ب أ)

أفاد بيان للشرطة في بنجلاديش، بأن السلطات اعتقلت اليوم السبت، خمسة أشخاص بتهمة توزيع منشورات تشكك في وجود فيروس كورونا المستجد وما إذا كان معديا.
وقال الضابط عبد الحسن إن الشرطة ألقت القبض على رجل يوزع المنشورات في حي شاه باغ في دكا واعتقل أربعة آخرين في أنحاء متفرقة من المدينة، بناء على معلومات أدلى بها الرجل الأول.
وأضاف عبد الحسن أن المعتقلين ينتمون إلى إحدى الجماعات الإسلامية، وأن هذه الجماعة كانت تخبر المواطنين بأن الفيروس "لعنة على الكفار
فيروس كورونا بنجلاديش سلطات بنجلاديش

الخبر التالى:

‏العربية: اعتراض صاروخين في سماء العاصمة السعودية الرياض

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 576

    عدد المصابين

  • 121

    عدد المتعافين

  • 36

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 642238

    عدد المصابين

  • 139540

    عدد المتعافين

  • 29908

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان