سلطات بنجلاديش تعتقل 5 أشخاص شككوا في وجود كورونا
11:00 م السبت 28 مارس 2020
دكا - (د ب أ)
أفاد بيان للشرطة في بنجلاديش، بأن السلطات اعتقلت اليوم السبت، خمسة أشخاص بتهمة توزيع منشورات تشكك في وجود فيروس كورونا المستجد وما إذا كان معديا.
وقال الضابط عبد الحسن إن الشرطة ألقت القبض على رجل يوزع المنشورات في حي شاه باغ في دكا واعتقل أربعة آخرين في أنحاء متفرقة من المدينة، بناء على معلومات أدلى بها الرجل الأول.
وأضاف عبد الحسن أن المعتقلين ينتمون إلى إحدى الجماعات الإسلامية، وأن هذه الجماعة كانت تخبر المواطنين بأن الفيروس "لعنة على الكفار
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