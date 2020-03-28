كيف تجهز سيارتك للعمل خلال فصل الربيع؟ "خبراء يجيبون"

برلين - (د ب أ):

يترك الشتاء آثاره على السيارة من اتساخات في المقصورة الداخلية وبقايا الطين على الجسم الخارجي، والتي تضر بالطلاء وتسبب الصدأ به. ومع بداية فصل الربيع تحتاج السيارة إلى قدر كبير من الاهتمام والعناية.

وينصح خبير السيارات الألماني أولريش كوستر قبل الذهاب لمراكز غسل السيارات بإزالة الاتساخات الشديدة وتنظيف السيارة بالكامل بجهاز تنظيف بالضغط العالي، حتى لا تتسبب الفرشاة الموجودة بجهاز الغسل في توزيع أجزاء الاتساخات القوية على باقي جسم السيارة وعلى الطلاء وتضر به أو تتسبب في خدشه مع الاحتكاك الشديد.

وإذا كانت السيارة نظيفة، ينبغي التحقق من غطاء حيز المحرك وعدم وجود أية أضرار به وكذلك من الزجاج الأمامي وعدم تضرره أو تشققه بسبب خبطات الحجارة. وينصح كوستر عند التأكد من تضرر الزجاج بالذهاب للمراكز المتخصصة في إصلاحه. ويمكن إصلاح أضرار الطلاء البسيطة بمساعدة قلم طلاء أو الذهاب للمتخصصين إذا لزم الأمر.

قنوات تصريف الماء

ومن جانبه أشار خبير السيارات الألماني هانز جيرد براونايزر إلى أن أعمال العناية ينبغي أن تشمل أيضا إزالة الاتساخات وأوراق الشجر من قنوات تصريف الماء، موضحا أن هذه القنوات تكون موجودة على سبيل المثال بين غطاء حيز المحرك والزجاج الأمامي، علما بأن انسداد هذه القنوات قد يؤدي إلى تصريف الماء عبر مسارات أخرى ليتسرب إلى حيز الأقدام.

كما ينبغي تنظيف الحواف الداخلية والخارجية للرفارف؛ حيث تتجمع الاتساخات والطين في هذه الأماكن مسببة الصدأ.

وبدوره ينصح خبير السيارات الألماني توماس شراينر بفحص الكشافات ومجموعة العادم للتحقق من وجود تشققات أو مواضع صدأ، كما قد تحتاج مفصلات الأبواب للتشحيم بعد فصل الشتاء. وفي حال تصلب أو تشقق أو تآكل شفرة المساحات، فلابد من تغييرها.

المقصورة الداخلية

وبعد التحقق من أن كل شيء على ما يرام في الخارج يتم التوجه إلى المقصورة الداخلية بإزالة جميع التجهيزات الخاصة بفصل الشتاء والموجودة في صندوق الأمتعة، والتي تمثل عبئا على السيارة.

ويتم رفع سجاد السيارة للتحقق من عدم وجود رطوبة أسفله. وأوضح كوستر أن أفضل الطرق لإزالة الرطوبة هي تهوية السيارة في يوم دافئ أو وضع ورق الجرائد تحت السجاد لعدة أيام واستبداله كل يوم.

كما ينصح شراينر بتنظيف الزجاج تماما من الداخل وإزالة الاتساخات وبقايا مواد التشحيم، التي قد تعيق الرؤية، كما يوصى باستخدام منظف الزجاج.

ولتهوية جيدة بالمقصورة الداخلية ينصح شراينر باستبدال فلتر الهواء بآخر جديد. وعند صدور رائحة كريهة من المكيف يمكن تطهير النظام بأكمله.

ويوصي براونايزر بالعناية بفرش السيارة الداخلي والجلد بمواد تنظيف متخصصة لحماية المقاعد من الأشعة فوق البنفسجية خلال أشهر الربيع والصيف.​