بلجيكا.. عشرات الوفيات ونحو 2000 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم
وكالات:
أعلنت السلطات البلجيكية عن تسجيل 64 وفاة و1850 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأكدت وزارة الصحة، أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع بذلك إلى 9134 شخصا، فيما بلغت حصيلة الوفيات 353 حالة.
وجاء ذلك بعد يوم من قرار السلطات تمديد إجراءات العزل الصحي التي اتخذت بغية ردع انتشار الفيروس حتى 19 أبريل القادم على الأقل، فيما يتحدث خبراء عن وجود مؤشرات على تباطؤ وتيرة تفشي كورونا في بلجيكا تدريجيا.
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