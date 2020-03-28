أزمة كورونا: أبرز ما قاله ترامب بعد أكبر حزمة مساعدات في تاريخ أمريكا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة تأمل في الحصول على آلاف أجهزة التنفس خلال المئة يوم المقبلة.

وأضاف ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، للحديث عن أزمة كورونا، أن واشنطن تعمل على التعاون مع عدد من الشركات المتخصصة لصناعة الأجهزة الطبية اللازمة لمواجهة أزمة كورونا.

وتابع "لدينا الآلاف من الاجهزة في المستودعات من أجل نيويورك، سوف تقوم شركة بوي بتصنيع أجهزة وقاية وجهية سوف تمتلك الخصائص المطلوبة للحماية، وسوف يقوم توزيع الآلاف منها، وسيتم انتاج الاجهزة الوقائية".

واستطرد "هذا الأمر من شأنه أن يعجل من طريقة توزيع المنتجات والمعدات في جميع أنحاء البلاد خاصة الثقيلة منها".

وقال ترامب، إن الولايات المتحدة أصبحت قريبة من إيجاد لقاح لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء اختبارات لأكثر من 140 ألف شخص، وذلك ضمن خطة المواجهة التي تضعها الولايات المتحدة لمواجهة كورونا.

وأضاف: "قمنا ببناء شراكة مع القطاع الخاص لمواجهة هذا الوباء"، مشيرًا إلى أن الشعب الأمريكي سيحارب الوباء بشجاعة ولن يوفر أي جهد لهزيمته.

وأوضح ترامب، أنه طلب من شركة "جنرال موتورز" تصنيع أجهزة تنفس صناعية بموجب قانون الإنتاج الدفاع للوقاية من فيروس كورونا.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، أمرًا تنفيذيًا يفوض وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) باستدعاء أعضاء من قوات الاحتياط بالجيش للعمل النشط والمشاركة في جهود التعامل مع تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية، سجلت أمس الجمعة، 354 حالة وفاة و18ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة يومية.

وأعلنت ولاية نيويورك الأمريكية، عن تسجيل 134 وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 519 وفاة.

كما أعلنت الولاية عن 7377 إصابة جديدة، خلال الفترة نفسها، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 44635 حالة.