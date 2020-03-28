"فورا".. ترامب يطلب أجهزة تنفس صناعي من عملاقي صناعة السيارات

طلب الرئيس أمريكي دونالد ترامب الجمعة من عملاقي صناعة السيارات "فورد" و"جنرال موتورز" العمل "فورا" على تصنيع أجهزة تنفس اصطناعي، للمساعدة في تخفيف الضغط المتزايد على المستشفيات التي تستقبل الحالات المصابة بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا المستجد.

غرد ترامب: "يجب أن تفتح جنرال موتورز فورا مصنع لوردز تاون الذي هجرته بغباء في أوهايو، أو مصنعا آخر، وتبدأ في تصنيع أجهزة التنفس الاصطناعي، الآن".

وتابع: "فورد، انطلقي في صناعة أجهزة التنفس الاصطناعي، بسرعة".

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير أن البيت الأبيض كان يخطط هذا الأسبوع لإعلان مشروع مشترك بين "جنرال موتورز" و"فنتيك لايف سيستمز" لتصنيع حوالي 80 ألف جهاز تنفس اصطناعي.

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من المناطق في الولايات المتحدة تعاني من نقص حاد في الآلات الضرورية لمساعدة مرضى كوفيد-19 على التنفس.

بيد أن كلفة المشروع التي تبلغ مليار دولار تسببت في إلغاءه في آخر لحظة، بحسب الصحيفة.

لكن وعد ترامب الجمعة بتوفير مزيد من أجهزة التنفس الاصطناعي، وقال في تغريدة منفصلة على تويتر "اشترينا للتو الكثير من أجهزة التنفس الاصطناعي من عدة شركات جيدة".

وأضاف أن "الأسماء والأرقام ستعلن لاحقا"، بحسب سكاي نيوز.