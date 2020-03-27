المغرب تسجل 11 وفاة جديدة والإصابات ترتفع إلى 333 حالة

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 11 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وارتفاع عدد المصابين إلى 333 حالة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

هذا وقال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إن الأيام العشرة المقبلة ستكون حاسمة في تطور وباء فيروس كورونا في البلاد.

جاء ذلك بحسب بيان لرئاسة الحكومة المغربية، عقب اجتماع مجلس الحكومة، اطلعت الأناضول على نسخة منه.

وقال العثماني إن "عدد الإصابات بالفيروس عرفت ارتفاعا، والأيام العشرة المقبلة ستكون حاسمة في تطور الوباء بالبلاد".

ودعا إلى تعاون الجميع والتضامن والتحلي بالوعي الجماعي المشترك لإنجاح الحجر الصحي والالتزام بمقتضيات حالة الطوارئ المعمول بها منذ أيام.

وبحسب العثماني فإن "البلاد تتوفر على 1640 سرير إنعاش، والتي من المنتظر أن ترتفع في الأسابيع المقبلة، نتيجة اقتناء البلاد لعدد من تجهيزات التنفس الاصطناعي، إلى حوالي 3000 سرير".