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السويد تحظر التجمعات الشعبية لأكثر من 50 شخصا بسبب كورونا

04:21 م الجمعة 27 مارس 2020
السويد تحظر التجمعات الشعبية لأكثر من 50 شخصا بسبب كورونا

رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفين

ستوكهولم - (د ب أ):

ذكر رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين أن بلاده ستفرض اعتبارا من بعد غد الأحد بشكل فعال قيودا على التجمعات الشعبية لأكثر من 50 شخصا لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال لوفين في مؤتمر صحفي "جميعنا كأفراد يجب أن نتولى مسؤوليتنا. لا يمكن أن نشرع ونحظر كل شيء.هذا يتعلق بالأخلاق".

ومقارنة بجيرانها، تطبق السويد إجراءات أقل صرامة لمنع انتشار الفيروس، الذي أودى حتى اليوم الجمعة بحياة 92 شخصا وأدى لإصابة 3046 شخصا في البلاد.

وتم اتخاذ قرار الحكومة اليوم الجمعة بعد وقت قصير من طلب من هيئة الصحة العامة.

ستيفان لوفين السويد حظر التجمعات فيروس كورونا

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