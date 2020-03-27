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مسؤول عراقي: استقرار صادرات النفط من الموانئ الجنوبية

04:15 م الجمعة 27 مارس 2020
مسؤول عراقي: استقرار صادرات النفط من الموانئ الجنوبية

استقرار صادرات النفط من الموانئ الجنوبية

بغداد - (د ب أ):

قال المدير العام لشركة نفط البصرة اليوم الجمعة، ان مستويات تصدير النفط الخام خلال الشهر الحالي من الموانئ الجنوبية استقرت عند مستوى 4ر3 مليون برميل يوميا.

وقال احسان عبد الجبار في تصريح صحفي "ان متوسط الصادرات من الموانيء جنوبي العراق للايام الماضية بلغ 3 ملايين و400 الف برميل يوميا".

واضاف"ان وزارة النفط اعطت صلاحيات للشركات النفطية العراقية الانتاجية والتصديرية للعمل بسقف انتاجي وتصديري مفتوح وان لدى شركة نفط البصرة فائض كبير بالانتاج".

وقال إن "ان وزارة النفط طلبت من الشركات النفطية العالمية العاملة على تطوير الحقول النفطية تاجيل انجاز بعض المشاريع المتفق عليها والتي ترى الشركات انها لن تؤثر على مستويات الانتاج حاليا وتاجيلها حتي اقرار الموازنة الاتحادية للعراق للعام الحالي" في ضوء التراجع الكبير لأسعار النفط في الأسواق العالمية حاليا.

نفط العراق صادرات النفط

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