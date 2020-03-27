مجلس الولايات الألماني يقر حزمة مساعدات شاملة لمكافحة أزمة كورونا

برلين- (د ب أ):

وافق مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) على حزمة إجراءات شاملة للحكومة الاتحادية للحد من تداعيات أزمة وباء كورونا المستجد.

وتتضمن الحزمة إجراءات لإنقاذ فرص العمل والشركات ودعم المستشفيات وتأمين دخل المواطنين ومساكنهم.

وكان البرلمان الألماني (بوندستاج) وافق على هذه الإجراءات أول أمس الأربعاء.

وصادق البرلمان على إنشاء مظلة حماية بقيمة 600 مليار يورو للشركات الكبيرة، وتعتزم الحكومة تقديم ضمانات بقيمة كبيرة وفي حال الضرورة تأميم الشركات المهمة بشكل كلي أو جزئي.

كما من المقرر تخصيص 50 مليار يورو لصرف دفعات مباشرة للشركات الصغيرة، ويجري العمل في الوقت الراهن من أجل التوصل إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية والولايات بحيث يتم تقديم هذه الدفعات عن طريق الولايات.

ولتوفير التمويل لهذه الخطوة، أقر البرلمان ميزانية تكميلية، ووفقا لحسابات وزارة المالية، من المنتظر أن يتم تخصيص 5ر122 مليار يورو من هذه الديون لصالح برنامج المساعدات لمواجهة أزمة كورونا، حيث سيتم تخصيص دفعات مباشرة بقيمة 50 مليار يورو للشركات الصغيرة والأفراد أصحاب الأنشطة التجارية، كما سيتم زيادة الأموال الممنوحة للمساعدات.

وتتوقع الحكومة الاتحادية تراجع الإيرادات الضريبية بقيمة 5ر33 مليار يورو بسبب التداعيات الكبيرة لأزمة كورونا، ولهذا طلب وزير المالية أولاف شولتس ديونا جديدة بقيمة 156 مليار يورو، وهو مبلغ يزيد بنحو مئة مليار يورو عما يسمح به البند الخاص بوقف الديون الجديدة في القانون الأساسي.