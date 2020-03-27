ولاية كوينزلاند الأسترالية تجري انتخابات محلية وسط مخاوف كورونا
كانبره - (د ب أ):
يتوجه الناخبون في ولاية كوينزلاند بشمال شرق أستراليا إلى مراكز الاقتراع غدا السبت لانتخاب رئيس البلدية وأعضاء المجالس المحلية في 77 منطقة إدارية، وسط مخاوف تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
كما سيختار الناخبون عضوين لبرلمان الولاية في إطار انتخابات تكميلية.
وسيشهد هذا السباق الانتخابي اختيار رئيس بلدية منطقة بريسبن، أكبر المناطق في البلاد.
وأدلى بالفعل ما يقرب من نصف الناخبين في ولاية كوينزلاند بأصواتهم في مراكز اقتراع مبكرة، أو عن طريق البريد.
وتواجه رئيسة وزراء ولاية كوينزلاند الأسترالية، أنستازيا باليشيه، انتقادات لعدم تأجيلها الانتخابات في ظل أزمة تفشي كورونا.
ورغم مطالبة أطباء وباحثون تأجيل الانتخابات، ترى رئيسة وزراء الولاية وكبير موظفي إدارة الصحة أن الانتخابات ستسير بشكل آمن في ظل تطبيق الناخبين قواعد التباعد الاجتماعي وشروط النظافة الشخصية.
وأجرت مفوضية الانتخابات في كوينزلاند مراجعة للإجراءات التي تسمح للناخبين بالمشاركة على نحو سريع وآمن.
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