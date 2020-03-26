تايلاند.. الأفيال "تحررت" بسبب فيروس "حبس" البشر

كتب – محمد الصباغ:

في وقت يعاني فيه أكثر من 2 مليار شخص حول العالم ويعيشون في حجر أو عزل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، هناك ما بات حرا بعد ابتعاد الإنسان عنه لفترة من الزمن.

في تايلاند بات عشرات الأفيال يتحركون بحرية بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، وفرض السلطات حظر تجول وعزل منزلي على المواطنين.

وذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية، اليوم الخميس، أن معسكر "ماييسا" للأفيال في مقاطعة تشيانج ماي، تأثر بسبب فيروس كورونا وأغلق الأبواب أمام الزوار من السياح أو المواطنين.

وقرر ملاك الأفيال نزع المقاعد المعدنية الثقيلة التي كانت توضع على ظهور الأفيال لإراحة السياح التي كانت تستمتع بركوب تلك الأفيال.

كما قرر القائمون على المتنزه ألا يستخدمون تلك المقاعد مرة أخرى فوق ظهور الأفيال، واقتصار الأمر فقط بعد افتتاح المعسكر مرة أخرى على مشاهدة السياح للأفيال فقط.

وتعد تلك الخطوة هي المرة الأولى منذ 44 عاما التي يتحرك فيها الأفيال بتلك الحرية.

وبحسب مديرة المعسكر أنشالي كالامبيتشيت، فإنه منذ بدء عمل موقعهم السياحية في عام 1976، كان ركوب الأفيال هو النشاط المفضل للسياح.

وتابعت "لكن مع انتشار فيروس كورونا المستجد تراجع عدد السياح، وأمرت الحكومة بإغلاق المعسكر، ولذلك قررنا إزالة المقاعد من على ظهور الأفيال وتحريرهم".

كما أضافت "لا نخطط لوضع تلك المقاعد مرة أخرى على ظهور الأفيال مع عودة العمل. نريد تغيير طبيعة عمل المكان وإيجاد طرق طبيعية يستمتع بها السياح مع الأفيال".