برجامو.. مدينة إيطالية ضاعف فيها كورونا معدل الوفيات 7 مرات

روما - (د ب أ)

أعلنت السلطات في مدينة بيرجامو، المدينة الإيطالية الأكثر تضرراً من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، عن ارتفاع كبير في معدل الوفيات المحلية اليوم الخميس.

وقالت سلطات المدينة في بيان لها إن 313 شخصا لقوا حتفهم الأسبوع الماضي في برجامو ، أي أكثر سبع مرات من المتوسط الأسبوعي البالغ 45 لمعدل الوفيات المسجل في السنوات العشر الماضية.

وفي الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي ، عندما كان تفشي الفيروس لا يزال تحت السيطرة نسبيًا، كان هناك 65 حالة وفاة. وارتفع إلى 95 في الأسبوع الأول من مارس الجاري ، وإلى 296 في الأسبوع الثاني من الشهر.

وخلال الفترة من 1 إلى 24 مارس ، كان هناك 858 حالة وفاة ، بما في ذلك أشخاص من مدن أخرى تم نقلهم إلى المستشفى في برجامو.

ومن بين سكان برجامو ، توفي 446 ، مقابل متوسط شهري بلغ حوالي 100 شخص.

وتواجه إيطاليا أسوأ حالة طارئة بسبب فيروس كورونا. وحتى مساء أمس الأربعاء ، بلغ عدد الإصابات في إيطاليا حوالي 75000 إصابة و 7503 حالة وفاة.

وكانت هناك علامات هذا الأسبوع على أن منحنى العدوى في إيطاليا آخذ في التدهور ، حيث انخفض عدد الحالات المكتشفة حديثًا لليوم الرابع على التوالي أمس الأربعاء إلى حوالي 3500 حالة إصابة.

ولكن رئيس منطقة لومباردي ، المنطقة الشمالية التي تضم بيرجامو وميلانو ، عاصمة التجارة والموضة في إيطاليا ، أبلغ عن ارتفاع جديد في عدد الإصابات.

وقال لعدد من الصحفيين الأجانب: "لسوء الحظ بعد ثلاثة أيام استقرت فيها الزيادة في العدوى ما بين 1600 - 1800 ، حدث لدينا الييوم ارتفاع كبير حيث تجاوزنا 2500 حالة إصابة".

من ناحية أخرى، أعلنت وكالة الحماية الوطنية في إيطاليا، اليوم الخميس، أن نتائج فحص فيروس كورونا الذي أجراه مدير الوكالة، أنجيلو بوريلي، جاءت سلبية.

وكان بوريلي /55 عاما/ وهو الواجهة للحرب التي تقودها إيطاليا ضد الفيروس القاتل، قد دخل الحجر الصحي أمس الأربعاء، بعد أن تعرض لارتفاع في درجة الحرارة، وقال مكتبه إنه لا يزال يعاني من أنفلونزا خفيفة ولكنه يعمل من المنزل.

في غضون ذلك ، أعلن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي لمجلس الشيوخ عن حزمة تحفيز جديدة قادمة لا تقل عن 25 مليار يورو (5ر27مليار دولار) ، إضافة إلى الـ 25 مليار يورو التي تم الموافقة عليها الأسبوع الماضي.