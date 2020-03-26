موسكو تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي لمكافحة كورونا

موسكو - (د ب أ):

قررت سلطات العاصمة الروسية موسكو اليوم الخميس فرض قيود إضافية في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19)، من بينها إغلاق المطاعم والمقاهي لمدة أسبوع.

ووفقا لمرسوم صدر عن عمدة العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين، فإنه سيتم تعليق عمل المطاعم والمقاهي والحانات من 28 مارس الجاري وحتى الخامس من أبريل القادم، ويستثنى من هذا القرار خدمات توصيل الطلبات الخارجية، أي أن المطاعم يمكنها مواصلة العمل من أجل توصيل الطلبات إلى المنازل.

وتضمنت القرارات تعليق عمل منشآت البيع بالتجزئة باستثناء الصيدليات ومخازن الأدوية، أي أن محال المواد الغذائية والصيدليات ستواصل عملها دون قيود.

كما أوصت سلطات موسكو بالتوقف عن زيارة الأماكن الدينية خلال الفترة القادمة.

وأعلنت السلطات الروسية اليوم الخميس تسجيل حالتي وفاة و182 إصابة جديدة، 136 إصابة منها في العاصمة موسكو.