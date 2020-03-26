أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال حادث الإقليمي إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

موسكو تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي لمكافحة كورونا

01:07 م الخميس 26 مارس 2020
موسكو تقرر إغلاق المطاعم والمقاهي لمكافحة كورونا

موسكو تقرر إغلاق المطاعم

موسكو - (د ب أ):

قررت سلطات العاصمة الروسية موسكو اليوم الخميس فرض قيود إضافية في إطار إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19)، من بينها إغلاق المطاعم والمقاهي لمدة أسبوع.

ووفقا لمرسوم صدر عن عمدة العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين، فإنه سيتم تعليق عمل المطاعم والمقاهي والحانات من 28 مارس الجاري وحتى الخامس من أبريل القادم، ويستثنى من هذا القرار خدمات توصيل الطلبات الخارجية، أي أن المطاعم يمكنها مواصلة العمل من أجل توصيل الطلبات إلى المنازل.

وتضمنت القرارات تعليق عمل منشآت البيع بالتجزئة باستثناء الصيدليات ومخازن الأدوية، أي أن محال المواد الغذائية والصيدليات ستواصل عملها دون قيود.

كما أوصت سلطات موسكو بالتوقف عن زيارة الأماكن الدينية خلال الفترة القادمة.

وأعلنت السلطات الروسية اليوم الخميس تسجيل حالتي وفاة و182 إصابة جديدة، 136 إصابة منها في العاصمة موسكو.

اغلاق المطاعم فيروس كورونا موسكو روسيا

الخبر التالى:

ألمانيا: حالات الإصابة بكورونا تقارب 38 ألف حالة والوفيات تتجاوز 215 حالة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 456

    عدد المصابين

  • 95

    عدد المتعافين

  • 21

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 460065

    عدد المصابين

  • 113783

    عدد المتعافين

  • 20828

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان