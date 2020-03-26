الدفاع المدني الجزائري: وفاة 6 أشخاص اختناقا بالغاز شرقي البلاد

الجزائر- (د ب أ):

أعلن جهاز الدفاع المدني في الجزائر وفاة ستة أشخاص اختناقا بالغاز اليوم الخميس، ببلدة تلاغمة بولاية قسنطينة،500 كيلومتر شرقي العاصمة.

وقال الدفاع المدني، حسبما أفاد التلفزيون الجزائري ، إنه جرى انقاذ شخص سابع، لافتا أن سبب الوفاة يعود لاستنشاق الضحايا لغاز منبعث من مدفأة المنزل.