الدفاع المدني الجزائري: وفاة 6 أشخاص اختناقا بالغاز شرقي البلاد
12:55 م الخميس 26 مارس 2020
الجزائر- (د ب أ):
أعلن جهاز الدفاع المدني في الجزائر وفاة ستة أشخاص اختناقا بالغاز اليوم الخميس، ببلدة تلاغمة بولاية قسنطينة،500 كيلومتر شرقي العاصمة.
وقال الدفاع المدني، حسبما أفاد التلفزيون الجزائري ، إنه جرى انقاذ شخص سابع، لافتا أن سبب الوفاة يعود لاستنشاق الضحايا لغاز منبعث من مدفأة المنزل.
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