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استمرار البحث عن قائد الطائرة الروسية التي تحطمت في البحر الأسود أمس

11:28 ص الخميس 26 مارس 2020
استمرار البحث عن قائد الطائرة الروسية التي تحطمت في البحر الأسود أمس

ارشيفيه

موسكو- (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام روسية رسمية أن البحث عن قائد الطائرة الروسية من طراز"سو-27"، التي تحطمت في البحر الأسود في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، مازال مستمرا حتى صباح اليوم.

وأفادت تقارير بأن الطائرة اختفت من على شاشات الرادار، على بعد نحو 50 كيلومترا من مدينة فيودوسيا في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا لها.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الحكومية عن مصدر حكومي القول إن رجال الإنقاذ تتبعوا جهاز إرشادي لاسلكي يستخدم في حالات الطوارئ، إلى موقع "بعيد جدا" عن منطقة البحث الأولية.

وتردد أن الطائرة كانت في مهمة مقررة، دون أن يتم الكشف عن تفاصيلها. وقد تسبب سوء الأحوال الجوية بالمنطقة في إعاقة جهود البحث.

الطائرة الروسية البحر الأسود مدينة فيودوسيا جزيرة القرم

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