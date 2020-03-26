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نيوزيلندا .. المتهم بتنفيذ هجومين على مسجدي كرايستشيرش يقر بالذنب

01:50 ص الخميس 26 مارس 2020
نيوزيلندا .. المتهم بتنفيذ هجومين على مسجدي كرايستشيرش يقر بالذنب

المتهم بتنفيذ هجومين على مسجدي كرايستشيرش

سيدني - (د ب أ):
أقر الأسترالي المتهم بقتل 51 شخصا وجرح العشرات في هجومين على مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيليندية في مارس الماضي، بالذنب اليوم الخميس، وذلك بعد أن سبق وأنكر الاتهامات المنسوبة إليه، حسبما أفادت الشرطة.

واعترف الرجل الذي ظهر في مقطع فيديو حي وهو ينفذ الهجومين، بارتكاب 51 جريمة قتل و40 تهمة شروع في قتل، إلى جانب تهمة واحدة بالانخراط في عمل إرهابي، حسبما أفادت الشرطة في بيان.

وذكرت وسائل إعلام نيوزيلندية أنه تمت تلاوة أسماء الأشخاص الـ 51 جميعهم الذين قتلوا في الهجومين، قبل أن يقر بالذنب. وقال: "نعم .. أن مذنب".

كان المتهم قد أنكر الاتهامات المنسوبة إليه في يونيو من خلال محاميه لدى ظهوره عبر الفيديو من محبسه في أوكلاند.

وسيبقى المتهم في محبسه حتى أول مايو القادم.

نيوزيلندا مسجدي كرايستشيرش هجوم مسلح

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