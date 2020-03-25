ألمانيا تسجل أكثر من 4100 إصابة في يوم واحد
10:21 ص الأربعاء 25 مارس 2020
برلين - (د ب أ):
سجلت ألمانيا 4191 حالة إصابة جديدة و36 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد.
وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل وفقا للوضع حتى الساعة الثامنة والربع من صباح اليوم الأربعاء، ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في ألمانيا إلى 31554 حالة وإجمالي إلى 149 حالة.
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