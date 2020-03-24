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عمدة موسكو: الإصابات بفيروس كورونا قد تكون أعلى بكثير من العدد المعلن

10:38 م الثلاثاء 24 مارس 2020
عمدة موسكو: الإصابات بفيروس كورونا قد تكون أعلى بكثير من العدد المعلن

السلطات الصحية في موسكو

موسكو - (د ب أ)

حذر عمدة موسكو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء من أن العدد الفعلي للمصابين بفيروس كورونا في البلاد قد يكون "أعلى بكثير" مما تم الإعلان عنه.

وأعلنت الحكومة الروسية عن إصابة حوالي 500 شخص، معظمهم في العاصمة موسكو، وهي أكبر مدينة في روسيا.

وأوضح عمدة موسكو سيرجي سوبيانين لبوتين أن الفحوصات أجريت لعدد محدود فقط من الحالات المحتملة، مضيفًا: "هناك عدد أكبر بكثير من المرضى".

وقال سوبيانين خلال الاجتماع بالكرملين، وفقًا لبيان رسمي، "الكثير من الناس يبقون في منازلهم، وببساطة لم يتم فحصهم".

وزار بوتين في وقت لاحق مستشفى في موسكو متخصصًا في علاج مرضى فيروس كورونا مرتديًا بدلة واقية وقناعًا أثناء التجول في المنشأة.

عمدة موسكو فلاديمير بوتين فيروس كورونا

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