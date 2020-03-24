أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

العثور على جثث 64 إثيوبيا في شاحنة في موزمبيق

03:48 م الثلاثاء 24 مارس 2020
العثور على جثث 64 إثيوبيا في شاحنة في موزمبيق

الشرطة في موزمبيق

مابوتو - (د ب ا):

قال مسؤولون في قطاع الهجرة اليوم الثلاثاء، إنه تم العثور على جثث 64 إثيوبيا في صندوق شاحنة بوسط موزمبيق.

وقالت اميليا ديريتو المتحدثة باسم إدارة الهجرة بإقليم تيتي إن 14 شخصا كانوا لايزالون على قيد الحياة، عندما فتحت السلطات الشاحنة لتفتيشها في منطقة مواتيزى بالإقليم في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأضافت أنه يعتقد أن الشاحنة كانت تقل مهاجرين غير شرعيين في طريقهم إلى جنوب أفريقيا.

وأوضحت أنه تم إلقاء القبض على اثنين من المواطنين وهما من موزمبيق كانا يقودان الشاحنة.

ولم يعرف بعد سبب الوفاة، ولكن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الاختناق هو السبب.

العثور على جثث موزمبيق صندوق شاحنة مهاجرين غير شرعيين

الخبر التالى:

نتيجة سلبية لفحص فيروس كورونا لرئيسة وزراء أيسلندا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 366

    عدد المصابين

  • 68

    عدد المتعافين

  • 19

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 373647

    عدد المصابين

  • 101399

    عدد المتعافين

  • 16319

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد حظر الحركة.. المترو يعلن مواعيد تشغيل جديدة