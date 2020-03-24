العثور على جثث 64 إثيوبيا في شاحنة في موزمبيق
مابوتو - (د ب ا):
قال مسؤولون في قطاع الهجرة اليوم الثلاثاء، إنه تم العثور على جثث 64 إثيوبيا في صندوق شاحنة بوسط موزمبيق.
وقالت اميليا ديريتو المتحدثة باسم إدارة الهجرة بإقليم تيتي إن 14 شخصا كانوا لايزالون على قيد الحياة، عندما فتحت السلطات الشاحنة لتفتيشها في منطقة مواتيزى بالإقليم في الساعات الأولى من صباح اليوم.
وأضافت أنه يعتقد أن الشاحنة كانت تقل مهاجرين غير شرعيين في طريقهم إلى جنوب أفريقيا.
وأوضحت أنه تم إلقاء القبض على اثنين من المواطنين وهما من موزمبيق كانا يقودان الشاحنة.
ولم يعرف بعد سبب الوفاة، ولكن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الاختناق هو السبب.
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