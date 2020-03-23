لومبارديا الإيطالية تسجل 320 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

وكالات

أعلنت السلطات الصحية في إقليم لومبارديا الإيطالي، عن تسجيل 320 وفاة جديدة بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

بهذا يرتفع إجمالي الوفيات في لومبارديا، إلى 3770 شخصًا جراء انتشار فيروس كورونا المتحور.

وتُعد إيطاليا البلد الأكثر تضررًا من الفيروس التاجي، حيث تفشي الفيروس بشكل واسع في البلاد، ما دعا السلطات إلى وقف كافة الأنشطة الإنتاجية الغير ضرورية، فيما وصف جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي، أزمة كورونا الحالية بـ"أخطر أزمة تشهدها إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية".