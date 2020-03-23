أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

اليابان تفرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على القادمين من أمريكا

06:59 ص الإثنين 23 مارس 2020
اليابان تفرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على القادمين من أمريكا

شينزو آبي رئيس وزراء اليابان

طوكيو - (د ب أ):
أعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم الاثنين أن بلاده ستطلب من الأشخاص القادمين من الولايات المتحدة التوجه إلى الحجر الصحي التطوعي لمدة 14 يوما بعد الوصول، وذلك في ظل انتشار جائحة كورونا.

وقال أبي أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ بداية من 26 مارس حتى نهاية إبريل، وفقا لوكالة انباء بلومبرج.

وتأتي القيود الجديدة بعد أن ارتفع عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 30 ألف شخص.

اليابان الحجر الصحي أمريكا شينزو ابي فيروس كورونا

الخبر التالى:

كوريا الجنوبية تسجل أقل زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال شهر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 327

    عدد المصابين

  • 56

    عدد المتعافين

  • 14

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 335311

    عدد المصابين

  • 97588

    عدد المتعافين

  • 14611

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان