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الملك محمد السادس يكلف الطب العسكرى بالتعاون مع المدني لمكافحة وباء كورونا

06:00 ص الإثنين 23 مارس 2020
الملك محمد السادس يكلف الطب العسكرى بالتعاون مع المدني لمكافحة وباء كورونا

الملك محمد السادس

الرباط - (أ ش أ):

كلف الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية، الطب العسكري بشكل مشترك مع نظيره المدني بالمهمة الحساسة لمكافحة وباء كورونا "كوفيد19".

وأوضح بيان للديوان الملكي صادر أن التعليمات التي وجهها الملك محمد السادس لعبد الفتاح الوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية ، ومحمد حرمو قائد الدرك الملكي المغربي، ومفتش مصلحة الصحة العسكرية للقوات المسلحة الملكية محمد العبار، تهدف إلى التغلب و محاربة هذا الوباء، وتسهيل نقل وتبادل المعلومات بين مختلف المصالح المعنية، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس أعطى تعليماته كذلك لتعبئة وسائل الطب العسكري لتعزيز الهياكل الطبية المخصصة لتدبير هذا الوباء، من خلال الطاقم الطبي وشبه الطبي للقوات المسلحة الملكية، وذلك ابتداء من يوم الإثنين 23 مارس 2020.

وحث الملك محمد السادس في هذا السياق الخاص، الأطباء المدنيين والعسكريين على العمل في إطار من التعاون والتفاهم التامين، كما هو معهود فيهم، خاصة وأن الأمر يتعلق بصحة المغاربة والأجانب المتواجدين بها.

هذا المحتوى من

Asha
محمد السادس الطب العسكري المغرب فيروس كورونا

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