ميركل تدخل الحجر الصحي بسبب مخالطة مصاب بفيروس كورونا

وكالات:

أعلنت السلطات الألمانية، وضع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في الحجر الصحي بعد مخالطتها طبيبًا مصابًا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

واتفقت المستشارة الألمانية مع رؤساء الولايات الألمانية على حظر التجمعات لأكثر من شخصين، مع وجود استثناءات من ذلك القرار.

ويستثني الإجراء العائلات والأشخاص المقيمين في منزل واحد. كانت مجموعة مؤلفة من 12 ولاية (من أصل 16 ولاية ألمانية) اتفقت قبل بدء المشاورات، من حيث المبدأ على الحظر الشامل للمخالطة.

وبدأت المستشارة ميركل بعد ظهر اليوم الأحد ورؤساء حكومات الولايات مشاورات حول اتخاذ مزيد من التدابير لمكافحة وباء كورونا. وإلى جانب ميركل، مَثَّل الحكومة الاتحادية في هذه المشاورات أهم الوزراء المسؤولين عن مكافحة انتشار الفيروس وتداعياته، وهم أولاف شولتس، نائب المستشارة ووزير المالية، ووزير الداخلية هورست زيهوفر، ووزير الخارجية هايكو ماس، ووزير الصحة ينس شبان ووزيرة الدفاع انيغريت كرامب-كارنباور. وشددت بعض الولايات، وفي مقدمتها بافاريا، إجراءاتها الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس.