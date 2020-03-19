كورونا في إيطاليا.. بعد وفاة 3 حصيلة ضحايا الأطباء ترتفع إلى 10

وكالات:

توفي ثلاثة أطباء إيطاليين بعد إصابتهم بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19)، حسبما أعلن الاتحاد الوطني لنقابات الأطباء اليوم الخميس؛ لترتفع حصيلة الضحايا بين الأطباء إلى 10 أشخاص.

نقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) بيان الاتحاد الوطني للأطباء الإيطالي، أن الضحايا الثلاثة هم لويجي ابلوندي، المدير العام السابق لمستشفى كريمونا، جوزيبي فينزي ، طبيب مستشفى في كريمونا، وأنطونينو بوتافوكو، طبيب عام في بيرجامو.

حسب (أنسا) فإن حافلات من الجيش تساعد في نقل الموتى إلى محرقة الجثث في مدينة بيرجامو، بإقليم لومبارديا شمالي البلاد، إذ لم تعد المقبرة المحلية قادرة على استيعاب المزيد من الجثث لدفنها.

وعرضت الوكالة فيديو على تويتر لحوالي 30 عربة عسكرية محملة بـ70 تابوتا.

وسجلت إيطاليا 475 حالة وفاة جديدة في يوم واحد أمس جراء تفشي الإصابة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى ما يقرب من 3000 حالة وفاة، وهي أكبر زيادة منذ تفشي المرض.

وكانت حالات الإصابة المؤكدة قد بلغت 35713 حالة في البلاد، بينما تعافى أربعة آلاف.

وسجلت لومباردي، المنطقة الأشد تضررا بتفشي الفيروس، 319 حالة وفاة في يوم واحد.

وتعد إيطاليا ثاني أشد دول العالم تضررًا بالفيروس بعد الصين، التي ظهر فيها الفيروس أول مرة العام الماضي، وتسبب في وفاة نحو 8758 شخصًا، معظمهم في الصين.