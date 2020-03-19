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إيران: تسجيل 149 وفاة جديدة بكورونا و1046 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية

01:20 م الخميس 19 مارس 2020
إيران: تسجيل 149 وفاة جديدة بكورونا و1046 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية

وزارة الصحة الإيرانية

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 149 وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المتحور (كوفيد-19) و 1046 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد.

وقال مسؤول بوزارة الصحة أن عدد وفيات فيروس "كورونا" ارتفع إلى 1284 والإصابات 18407.

وكان علي رضا رئيسي، المسؤول بوزارة الصحة والتعليم الطبي الإيراني، أعلن الأربعاء أن أكثر من 18 مليون شخص في البلاد شاركوا حتى الآن في "مشروع غربلة" لتحديد المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وزارة الصحة الإيرانية إيران فيروس كورونا

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