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أستراليا تغلق حدودها أمام الأجانب وغير المقيمين بدءا من الجمعة

09:48 ص الخميس 19 مارس 2020
أستراليا تغلق حدودها أمام الأجانب وغير المقيمين بدءا من الجمعة

رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون

سيدني- (د ب أ):

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الخميس أن بلاده ستغلق حدودها أمام الأجانب وغير الحاصلين على إقامة بدءا من غد الجمعة، لاحتواء تفشي فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).

وقال موريسون لصحفيين إن حظر السفر سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من التاسعة مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.

من ناحية أخرى، فرضت السلطات الأسترالية اليوم الخميس قيودا جديدة على بعض الأدوية الحيوية، بما في ذلك قيود على المشتريات، بعد أن بدأ أفراد من الشعب في تخزين الأدوية وشرائها بكثافة، في ظل تفشي وباء كورونا.

وأعلن نائب كبير المسؤولين الصحيين في أستراليا، بول كيلي، أنه لن يتم السماح ببيع أكثر من وحدة واحدة من أدوية الباراسيتامول وأدوية الفينتولين لكل شخص في محاولة لوقف الاكتناز وسعار الشراء.

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