تركيا تسجل أول وفاة بفيروس كورونا والإصابات تصل إلى 98 شخصا

وكالات:

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

وذكر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة عن حالة الوفاة الأولى في البلاد، وهي لشخص يبلغ من العمر 89 عاما.

كما أوضح أن عدد الإصابات في البلاد وصلت إلى 98 حالة.