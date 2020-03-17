تونس تفرض حظر التجوال للحد من انتشار فيروس كورونا (فيديو)

وكالات:

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، عن فرض حظر تجوال في البلاد لمدة 12 ساعة يوميا لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن سعيد بدء حظر التجوال من يوم غد الأربعاء من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباحا.

وأوضح الرئيس التونسي في خطاب متلفز إلى أنه أصدر الأوامر إلى القوات المسلحة والوحدات الأمنية للقيام بدوريات مشتركة في كامل البلاد.

وأشار سعيد إلى أن الفيروس "لم يبدأ بالتراجع في بعض الدول إلا بالإنظباط واحترام للإجراءات التي اتخذتها السلطات".

وألمح إلى احتمالية اتخاذ إجراءات إضافية إذا اقتصت الأمور ذلك، وقال إن تونس ومختلف دول العالم "عرفت جوائح وأوبئة أدت الى وفاة الآلاف"، ولكن شدّد على أن "الخطر اليوم هو أشد لأنّ التنقل صار أسهل وانتشار العدوى صار أوسع".

وطالب قيس سعيد في خطابه أيضًا المواطنين التونسيين بعد التنقل إلى عند الضرورة القصوى، قائلا "عندما تلازمون البيوت وتتجنبون التجمعات تساهمون في الحد من الوباء".

وكانت تونس أعلنت تسجيل 24 إصابة بفيروس كورونا المستجد على أراضيها، وقررت غلق المساجد والأسواق والمقاهي وحدودها البرية، بجانب تعليق الرحلات الجوية لمواجهة انتشار الفيروس.



