البرازيل تعيد اعتقال 517 سجينا بعد فرار جماعي من سجون بسبب كورونا

ريو دي جانيرو -(د ب أ)

أعادت السلطات البرازيلية اعتقال أكثر من 500 سجين بعد حالات فرار جماعي من أربعة سجون في البرازيل علقت الاجازات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما قالت ولاية ساو باولو في بيان اليوم الثلاثاء.

وحدث الهروب الجماعي من سجون مونجاجوا وتريميمبي وبورتو فيليز شبه المفتوحة، وكذلك في جناح شبه مفتوح في سجن ميراندوبوليس يوم أمس الاثنين بعدما أعلنت السلطات إلغاء الإجازة - التي كانت مقرره بعد غد الخميس.

وقالت حكومة الولاية في بيان "كان الإجراء ضروريا لأن الفائدة ستشمل أكثر من 34 ألف مدان في النظام شبه المفتوح، الذين عند عودتهم إلى السجن، سيكون هناك احتمال كبير أن يصابوا بفيروس كورونا وينقلوه إلى مجموعة من الأفراد أكثر عرضة للتأثر به".

وقالت أمانة إدارة السجون إنه تمت إعادة اعتقال 517 سجينا بمساعدة الشرطة العسكرية، لكنها لم تحدد عدد السجناء الذين لم يتم اعتقالهم بعد. وكان موقع "بونتي" لأخبار حقوق الإنسان قد ذكر أن 1500 سجين تمكنوا من الفرار.