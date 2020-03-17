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الكويت تتبرع بـ 40 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية

02:14 م الثلاثاء 17 مارس 2020
الكويت تتبرع بـ 40 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية

نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله

الكويت- (د ب أ):

أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله اليوم الثلاثاء أن الكويت تقدمت بتبرع بقيمة 40 مليون دولار لمنظمة الصحة العالمية في جهود مكافحة فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19).

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عنه القول إن هذا التبرع يهدف "لدعم جهود المنظمة البناءة في مكافحة الوباء".

وأوضح أن "منظمة الصحة العالمية ستتولى توزيع هذا التبرع لدعم برامجها في هذا المجال، إضافة إلى دعم الدول التي تتطلب أوضاعها الصحية تقديم المساعدة في هذا الإطار".

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