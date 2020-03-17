أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا تعليق الدراسة فيروس كورونا زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة تعليق العمرة

أعضاء في حكومة بولندا يخضعون للفحص بعد تأكد إصابة وزير بالكورونا

11:58 ص الثلاثاء 17 مارس 2020
أعضاء في حكومة بولندا يخضعون للفحص بعد تأكد إصابة وزير بالكورونا

الحجر الصحي لمصابي كورونا فيروس

وارسو- (د ب أ):

أعلنت الحكومة البولندية أن جميع أعضاء مجلس الوزراء الذين حضروا الاجتماع الأخير للحكومة خضعوا لفحوص فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19)، بعد أن تأكدت إصابة وزير البيئة بالفيروس.

ومن المتوقع أن تظهر نتائج الفحوص في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

في غضون ذلك، أدى أعضاء مجلس الوزراء عملهم وهم قيد الحجر الصحي، وتعمل الحكومة بشكل طبيعي، حسبما جاء في البيان.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن ميشال دوورتشيك، رئيس مكتب رئيس الوزراء، القول إن رئيس الوزراء ماتيوز مورافيسكي وثمانية أعضاء آخرين في الحكومة من بينهم وزير الصحة لوكاس زوموفسكي، لم يحضروا الاجتماع الأخير للحكومة.

وكان وزير البيئة ميشال ووز قد قرر إجراء الفحص بعد إصابة مسؤول في شؤون الغابات كان قد التقاه بالفيروس.

وسجلت بولندا حتى الآن 205 حالات إصابة بالفيروس، من بينها خمس حالات وفاة.

وتم غلق المدارس والمطاعم في البلاد، وتعليق الرحلات الجوية الدولية ورحلات القطارات، بينما تم منع الأجانب مؤقتا من دخول البلاد.

فيروس كورونا الحكومة البولندية وزير البيئة البولندي

الخبر التالى:

في ظل تفشي كورونا.. مركز حقوقي يطالب إسرائيل بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:أمطار وبرد.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء: تابعوا النشرات الجوية