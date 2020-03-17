أعضاء في حكومة بولندا يخضعون للفحص بعد تأكد إصابة وزير بالكورونا

وارسو- (د ب أ):

أعلنت الحكومة البولندية أن جميع أعضاء مجلس الوزراء الذين حضروا الاجتماع الأخير للحكومة خضعوا لفحوص فيروس كورونا المتحور (كوفيد-19)، بعد أن تأكدت إصابة وزير البيئة بالفيروس.

ومن المتوقع أن تظهر نتائج الفحوص في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

في غضون ذلك، أدى أعضاء مجلس الوزراء عملهم وهم قيد الحجر الصحي، وتعمل الحكومة بشكل طبيعي، حسبما جاء في البيان.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن ميشال دوورتشيك، رئيس مكتب رئيس الوزراء، القول إن رئيس الوزراء ماتيوز مورافيسكي وثمانية أعضاء آخرين في الحكومة من بينهم وزير الصحة لوكاس زوموفسكي، لم يحضروا الاجتماع الأخير للحكومة.

وكان وزير البيئة ميشال ووز قد قرر إجراء الفحص بعد إصابة مسؤول في شؤون الغابات كان قد التقاه بالفيروس.

وسجلت بولندا حتى الآن 205 حالات إصابة بالفيروس، من بينها خمس حالات وفاة.

وتم غلق المدارس والمطاعم في البلاد، وتعليق الرحلات الجوية الدولية ورحلات القطارات، بينما تم منع الأجانب مؤقتا من دخول البلاد.