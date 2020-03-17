قيادي فلسطيني: جهود لإنهاء الانقسام على أساس وثائق الإجماع الفلسطيني

القاهرة- (د ب أ):

يجري وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء جولة محادثات مع الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة، تركز على ملف المصالحة والتطورات السياسية حول القضية الفلسطينية.

وتشكل المباحثات مع حواتمة حلقة جديدة في إطار المشاورات التي كثفتها موسكو مؤخرا مع الفصائل الفلسطينية بهدف دفع ملف إنهاء الانقسام الفلسطيني.

ووفقا لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، يُنتظر أن يعقد لافروف وحواتمة جلسة مباحثات، تتبعها جولة مناقشات تفصيلية مع نائب الوزير ميخائيل بوجدانوف، وبحضور فريق الدبلوماسيين المكلف بملف الشرق الأوسط في الخارجية.

وقال حواتمة في تصريح للصحيفة إن هذه هي "المحاولة الثالثة التي تقوم بها موسكو لدفع الأمور باتجاه الوصول إلى حلول تؤدي إلى تصحيح الأوضاع، عبر إنهاء الانقسام بين فريقي الانقسام فتح وحماس، وإعادة بناء الوحدة الفلسطينية على قواعد تستند إلى وثائق سبق أن تم التوصل إليها في إطار منظمة التحرير".

وشدد على أن لدى الفلسطينيين وثائق، وصفها بأنها تمثل "الإجماع الوطني" من خلال توقيع 14 فصيلا عليها.

وكشف عن أن موسكو تعمل حاليا لـ"إنجاح عقد اجتماع جديد بجدول أعمال يهدف إلى إنهاء الانقسام وإعادة بناء وحدة شاملة".