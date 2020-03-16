أكثر الكلمات إنتشاراً

تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب فيروس كورونا الطقس سد النهضة تعليق العمرة

الإمارات يعلق الصلاة في المساجد ودور العبادة للحد من كورونا

06:12 م الإثنين 16 مارس 2020
الإمارات يعلق الصلاة في المساجد ودور العبادة للحد من كورونا

مسجد في الإمارات

وكالات

أصدرت الشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات، بالتعاون مع إدارة الطوارئ والأزمات في البلاد، قرارًا بتعليق الصلاة في المساجد والمصليات ودور العبادة ومرافقها، في جميع أنحاء الدولة مؤقتًا إعتبارًا من اليوم في تمام التاسعة مساءً، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وكان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اعتمد أمس السبت، خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم في مسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات، وذلك في إطار إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد وباء عالميا.

الإمارات تعليق الصلاة المساجد دور العبادة منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير الإعلام: ارتفاع إصابات كورونا إلى 150 بينهم 80 مصريا و3 وفيات