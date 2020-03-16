الإمارات يعلق الصلاة في المساجد ودور العبادة للحد من كورونا

وكالات

أصدرت الشؤون الإسلامية والأوقاف في الإمارات، بالتعاون مع إدارة الطوارئ والأزمات في البلاد، قرارًا بتعليق الصلاة في المساجد والمصليات ودور العبادة ومرافقها، في جميع أنحاء الدولة مؤقتًا إعتبارًا من اليوم في تمام التاسعة مساءً، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وكان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، اعتمد أمس السبت، خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم في مسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات، وذلك في إطار إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد وباء عالميا.