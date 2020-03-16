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الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة للحوثيين في الجوف شمال غربي البلاد

06:06 م الإثنين 16 مارس 2020
الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة للحوثيين في الجوف شمال غربي البلاد

الجيش اليمني

اليمن - (أ ش أ)

أسقطت قوات الجيش اليمني، اليوم الاثنين، طائرة مسيرة لميليشيا الحوثي في محافظة الجوف شمال غربي اليمن.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن قوات الجيش رصدت طائرة مسيرة حوثية أثناء تحليقها شرقي مدنية الحزم، وأسقطتها.

في سياق متصل، قصفت مدفعية الجيش مواقع وتجمعات وتعزيزات للميليشيا في سلسلة جبال صلب، ونجد العتق، جنوبي غرب مديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء؛ ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا، علاوة على تدمير آليات تابعة لهم.

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الجيش اليمني طائرة مسيرة الحوثيين محافظة الجوف

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