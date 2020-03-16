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الصحة السعودية تتوقع تزايد أعداد الإصابات بـ"كورونا"

03:27 م الإثنين 16 مارس 2020
الصحة السعودية تتوقع تزايد أعداد الإصابات بـ"كورونا"

وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة

الرياض - أ ش أ

قال وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، إنه يتوقع أن تتزايد أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" خلال الفترة القادمة.

وأشار الربيعة - في مؤتمر صحفي نقلته قناة "العربية" الإخبارية - إلى أن "السلطات في المملكة مستمرة في تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا"، مطالبا جميع المواطنين والمقيمين في السعودية بالبقاء في المنازل وعدم الخروج لغير الضرورة وأخذ المعلومات من الجهات الرسمية فقط، موضحا أن هناك 18 جهة حكومية تقيم تطورات الأوضاع بشكل يومي.

وأكد الوزير السعودي تعافي 3 حالات جديدة أصيبت بكورونا؛ ليرتفع عدد المتعافين إلى 6 أشخاص، داعيا إلى الالتزام بالشفافية حول تطورات وباء كورونا، وأضاف إلى ذلك أن تعليق العمل في القطاع الخاص تحت الدراسة.

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وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة فيروس كورونا السعودية

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