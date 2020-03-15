روسيا تشكل مجموعة عمل لمتابعة آليات مكافحة كورونا

وكالات

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتشكيل مجموعة عمل تابعة لمجلس الدولة في الاتحاد الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الأحد، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وذكر بيان للرئاسة الروسية، أن الرئيس بوتين أمر بتشكيل مجموعة عمل تابعة لمجلس الدولة في الاتحاد الروسي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد".

وأضاف الكرملين في بيانه، أن المجموعة الجديدة لإدارة الأزمة، ستكون برئاسة عمدة موسكو سيرجي سوبيانين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مركز الاستجابة لفيروس كورونا الجديد في روسيا، تسجيل 4 مصابين بمرض "كوفيد-19"، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المصابة في البلاد إلى 63 حالة.

وقال المركز: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 4 حالات مصابة بالفيروس الجديد بين مواطنين روس، 3 في منطقة موسكو وواحدة في منطقة تيومين".

ووفقًا للمركز، فجميع الأشخاص الذي أصيبوا بالعدوى قد زاروا مؤخرًا بلدان تضررت بشدة من انتشار الفيروس الجديد، وهي إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وسويسرا. وقالت السلطات الصحية إنه سيتم وضع كل من كان على اتصال بهم تحت الملاحظة.

ومن إجمالي 63 مريضاً مصاباً بالفيروس - 60 منهم مواطنون روسيون واثنان صينيان وواحد إيطالي. وقد تعافى كل من الصينيين ومواطن روسي بشكل كامل من الفيروس.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.