الأمن الأردني يبحث عن مصاب بكورونا هرب قبل وضعه بالحجر الصحي

وكالات

قال وزير الصحة الأردني، سعد جابر، إن مصابًا بفيروس كورونا المتحور(كوفيد-19) فر من المسعفين، قبل دخوله العزل الصحي، للمدة المحددة وهي 14 يومًا، للتأكد من شفاءه.

وأعلن الوزير، أن وزارة الأمن الأردنية، عممت في نشرة لها للبحث عن المواطن المصاب بكورونا.

وقال وزير الصحة الأردني إن بلاده سجلت ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا تشمل سائحًا أمريكيًا قادمًا من مصر.

وأعلنت المملكة من قبل عن حالة إصابة واحدة بالفيروس.

واتخذت إجراءات لمكافحة انتشاره أمس السبت بما شمل قيودا أكثر صرامة بإغلاق كل الحدود وحظر كل الرحلات الجوية من وإلى لبلاد اعتبارا من الثلاثاء.