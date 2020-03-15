حركة مجتمع السلم بالجزائر تدعم تعليق الحراك الشعبي بسبب كورونا

الجزائر - (د ب أ):

أعلنت حركة مجتمع السلم المحسوبة على التيار الإخواني في الجزائر دعمها لفكرة تعليق الحراك الشعبي بسبب وباء كورونا، مطالبة بتوقيف الرحلات من وإلى خارج الجزائر خاصة باتجاه المناطق الموبوءة، وإلغاء كل التجمعات والأنشطة الثقافية والرياضية الرسمية والخاصة.

واعتبرت الحركة في بيان، اعقب اجتماع مكتبها التنفيذي الوطني اليوم الأحد، أن فكرة تعليق الحراك التي يتداولها النشطاء فكرة مسؤولة ينبغي اعتمادها، كما طالبت بضرورة اتخاذ إجراءات طمأنة من قبل السلطات على رأسها وقف الملاحقات وإطلاق سراح المعتقلين.

وعلقت الجزائر كل الانشطة الرياضة اعتبارا من غد الاثنين وحتى الخامس من الشهر المقبل.

يشار إلى أن الجزائر سجلت حتى اليوم الأحد 48 حالة مؤكدة بوباء كورونا منها 4 وفيات.