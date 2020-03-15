جونسون وترامب يؤكدان أهمية التنسيق الدولي للإسراع في تطوير لقاح لكورونا

لندن - أ ش أ

استعرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإجراءات التي يتم اتخاذها للحد من تفشي فيروس "كورونا"، وأكدا أهمية التنسيق الدولي للاسراع في تطوير لقاح للفيروس.

وذكرت الحكومة البريطانية - في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي - أن الجانبين بحثا، في اتصال هاتفي، سبل منع حدوث اضطرابات اقتصادية نتيجة الإجراءات الوقائية التي يتم اتخاذها لمنع تفشي الفيروس في البلدين.

وكان ترامب قد أعلن أمس تمديد حظر السفر الذي تطبقه الولايات المتحدة على عدد من الدول لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، ليشمل المسافرين على متن الرحلات القادمة من المملكة المتحدة وأيرلندا.

وتمثل هذه الخطوة واحدة من خطوات عديدة اتخذتها إدارة ترامب خلال الأيام الأخيرة في إطار سعيها لوقف انتشار الوباء في الولايات المتحدة، والتي كان آخرها الإعلان عن حالة الطواريء الوطنية لمواجهة الفيروس، وهي الخطوة التي تساهم في توفير مليارات الدولارات من التمويل لحكومات الولايات والوكالات المختصة للتعامل مع انتشار العدوى.