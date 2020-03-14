القوات العراقية تعثر على مكان إطلاق الصواريخ على معسكر التاجي

بغداد- (د ب أ ):

أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم السبت العثور على مكان اطلاق صواريخ كاتيوشا التي استهدفت معسكر التاجي شمالي بغداد.

وقالت عمليات بغداد، في بيان صحفي اليوم، إن "القوات الأمنية عثرت على مكان إطلاق صواريخ الكاتيوشا التي استهدفت معسكر التاجي شمالي العاصمة بغداد صباح اليوم ووجدت سبعة منصات إطلاق داخل مرأب في منطقة ابو عظام".

وذكرت أن القوات الأمنية " ألقت القبض على صاحب المرآب والعاملين فيه، فضلا عن إلقاء القبض على جميع منتسبي نقطة التفتيش القريية منه التابعة لقيادة شرطة بغداد وإحالتهم جميعاً للتحقيق.

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية أفادت في وقت سابق اليوم باصابة اثنين من قوات الدفاع الجوي العراقي جراء سقوط قذائف على معسكر التاجي شمالي بغداد.

وأفادت وسائل إعلام عراقية اليوم بسقوط ما بين سبعة إلى 11 صاروخا من نوع كاتيوشا على معسكر التاجي، الذي يضم قوات عراقية ومستشارين ومدربين من قوات التحالف الدولي شمالي بغداد.

وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أعلنت أمس الجمعة مقتل خمسة مقاتلين ومدني واحد، وإصابة 12 آخرين جراء القصف الامريكي على مقرات عسكرية عراقية.

وجاء القصف بعد إعلان التحالف الدولي لمحاربة داعش، الذي تقوده الولايات المتحدة يوم الاربعاء الماضي ، مقتل ثلاثة من قواته في هجوم صاروخي على قاعدة التاجي العسكرية شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إن 18 صاروخا من نوع كاتيوشا استهدفت القاعدة العسكرية، ما أسفر أيضا عن إصابة نحو 12 من قوات التحالف الدولي.