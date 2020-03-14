إيران: روحاني ونائبه غير مصابين بفيروس كورونا

وكالات:

أكدت السلطات الإيرانية أن الرئيس حسن روحاني، ونائبه إسحاق جهانغيري، ليسا مصابين بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19)، رغم بعض التقارير الإعلامية التي نشرت سابقا حول هذا الموضوع.

وقال وزير النقل الإيراني، محمد إسلامي، في تصريح صحفي أدلى به صباح اليوم السبت، إن روحاني وجهانغيري لم يصابا بفيروس كورونا خلافا لما نشره بعض المواقع الإخبارية.

وتعتبر إيران من الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا في العالم إلى جانب الصين وإيطاليا، وسجلت في الجمهورية الإسلامية، حسب الإحصائية الرسمية الأخيرة، 11364 إصابة منهم 514 متوفيا.

وسبق أن نشرت وكالة "فارس" الإيرانية المقربة من الحكومة قائمة للمسؤولين المصابين بالفيروس شملت أسماء جهانغيري ووزير الصناعة والتجارة، رضا رحماني، ووزير الثقافة والسياحة، علي أصغر مونسان.

بينما تحدثت بعض التقارير الإعلامية لاحقا عن إصابة الرئيس الإيراني بالفيروس جراء اتصاله بالمصابين في محيطه.