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العراق: 7 صواريخ كاتيوشا تستهدف معسكر التاجي شمالي بغداد

10:45 ص السبت 14 مارس 2020
العراق: 7 صواريخ كاتيوشا تستهدف معسكر التاجي شمالي بغداد

صواريخ كاتيوشا تستهدف معسكر التاجي شمالي بغداد

بغداد- (د ب أ):

أفادت وسائل إعلام عراقية اليوم السبت بسقوط سبعة صواريخ كاتيوشا على معسكر التاجي شمالي بغداد.

وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق، أعلنت أمس الجمعة مقتل خمسة مقاتلين ومدني واحد، وإصابة 12 آخرين جراء القصف الامريكي على مقرات عسكرية عراقية.

وجاء القصف بعد إعلان التحالف الدولي لمحاربة داعش، الذي تقوده الولايات المتحدة يوم الاربعاء الماضي ، مقتل ثلاثة من قواته في هجوم صاروخي على قاعدة التاجي العسكرية شمالي العاصمة العراقية بغداد.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، إن 18 صاروخا من نوع كاتيوشا استهدفت القاعدة العسكرية، ما أسفر أيضا عن إصابة نحو 12 من قوات التحالف الدولي.

صواريخ كاتيوشا معسكر التاجي بغداد قصف صاروخي

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